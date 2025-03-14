الصين وروسيا وإيران: ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية ضد طهران

أكد البيان المشترك للصين وروسيا وإيران علي ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية ضد طهران.

كما شدد البيان المشترك علي أن الدبلوماسية والحوار هما الخياران الوحيدان لحل ملف إيران النووي.

ولفت البيان المشترك إلى أنه علي الأطراف المعنية الامتناع عن فرض العقوبات والتهديد باستخدام القوة.

كما أكدت الدول الثلاث علي أهمية احترام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

فيما رحبت بيكين وموسكو بتأكيد طهران مجددا سلمية برنامجها النووي

وفي نهاية البيان المشترك؛ طالبت الدول الثلاث علي ضرورة الامتناع عن تقويض النشاط الفني المحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية.