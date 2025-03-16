الكشف على 1877 مواطنا بالمجان في قري وعزب دمياط

تلقى الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة حول جهود إدارة القوافل لإطلاق القوافل الطبية والعلاجية بشكل أسبوعي وفقًا للخطة المُعدة مسبقًا، والتي تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية، ووحدتين للأشعة، ومعمل تحاليل، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأشار الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، إلى أنه تم إطلاق قافلة طبية بقرية العنانية بمركز دمياط، تضمنت 11 عيادة تخصصية متنقلة (الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة، المسالك البولية، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة) استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، تردد عليها 1877 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان.

وأوضح أنه تم تحويل 9 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرارات على نفقة الدولة لعدد 8 حالات، وأيضًا إجراء 620 تحليلًا بمعمل الدم، و45 تحليلًا بمعمل الطفيليات، وفحص 22 حالة بالأشعة، و53 حالة بالسونار.

ونوه بأنه تم فحص 227 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

ولفت إلى أنه تم على هامش القافلة عقد 8 ندوات للتثقيف الصحي، تردد عليها 121 مواطنًا.