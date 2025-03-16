سرطان الفم القاتل.. أعراضه وطرق علاجه وتشخيصه

مرض السرطان من أخطر الأمراض الحالية والمنتشرة بشكل كبير، ويعد من السرطانات النادرة والخطيرة جدا.

ماهو سرطان الفم؟

سرطان الفم يتطور عندما تنمو خلايا غير طبيعية داخل الفم، وهو نوع من سرطان الرأس والرقبة.

يبدأ سرطان الفم عادةً في الشفتين أو اللسان أو قاع الفم، ويمكن أن يصيب أيضًا سقف الفم واللوزتين واللثة والخدين والغدد اللعابية.

لا يعاني الكثير من مرضى سرطان الفم من أعراض تُذكر، هذا يعني أن احتمال اكتشافه في مرحلة متقدمة أكبر، ما يُصعّب علاجه بنجاح.

أنواع سرطان الفم



معظم سرطانات الفم هي سرطانات الخلايا الحرشفية، والتي تنمو من الخلايا الحرشفية (المسطحة) في الجلد.

تشمل الأشكال النادرة لسرطان الفم ما يلي:

سرطان الغدة اللعابية (عادةً ما يكون ورمًا غديًا - سرطان يبدأ في الغدة).

الأورام التي تنمو في الغدد الأخرى في فمك.

الورم الليمفاوي، الذي يبدأ في الغدد الليمفاوية القريبة من اللسان واللوزتين.

الورم الميلانيني، وهو نوع من سرطان الجلد.

ما هي أعراض سرطان الفم؟

يمكن أن يظهر سرطان الفم بمجموعة متنوعة من الأعراض، منها:

كتلة أو بقعة حمراء أو بيضاء في فمك.

قرحة في الفم أو نفطة دموية في الفم لا تلتئم.

مشاكل في المضغ أو البلع أو تحريك الفك.

تغييرات في كلامك.

تورم الفك الذي يتسبب في توقف أطقم الأسنان عن التركيب بشكل صحيح.

كيف يتم تشخيص سرطان الفم؟

قد يلاحظ طبيب أسنانك علامات سرطان الفم أثناء الفحص الروتيني. إذا اشتبه في إصابتك بسرطان الفم، فسيحيلك إلى طبيبك العام لإجراء الفحوصات اللازمة.

قد تشمل الاختبارات ما يلي:

الخزعة - حيث يتم إزالة عينة صغيرة من الأنسجة للتحقق من وجود خلايا سرطانية.

فحوصات التصوير - مثل الأشعة السينية ، أو فحص التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، أو التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي

التنظير الداخلي.

- استخدام أنبوب رفيع للتحقق من داخل فمك وحلقك بحثًا عن أي تشوهات.



علاج سرطان الفم؟

يعتمد العلاج على نوع ومرحلة السرطان ومدى انتشاره وعمرك وصحتك العامة.

قد يتضمن العلاج ما يلي:

الجراحة - إذا تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة، فقد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية لإزالة الورم. يعتمد نوع الجراحة الموصى بها على مكان السرطان وحجمه. قد يوصي الجراح أيضًا بإزالة العقد الليمفاوية وبعض الأنسجة المحيطة بها لتقليل احتمالية عودة السرطان.

العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي - يُستخدم عادةً إذا كان حجم السرطان صغيرًا.

قد يوصي طبيبك بالعلاج الإشعاعي فقط، أو العلاج الإشعاعي مع العلاج الكيميائي.

الرعاية التلطيفية - لا يُمكن علاج جميع سرطانات الفم.

إذا كان السرطان في مرحلة متقدمة، فقد تُقدّم لك الرعاية التلطيفية لتخفيف الأعراض.