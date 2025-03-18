أشرف صبحي: المنتخب والأهلي والزمالك القوة الناعمة لمصر رياضيا

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يجب الحرص عند الحديث عن الأهلي والزمالك ومنتخب مصر لأنهم يمثلون القوة الناعمة، وهنا لابد من دور كبير لاتحاد الكرة.

واضاف صبحي في حوار مع برنامج الوش التاني الذي يقدمه أحمد شوبير عبر إذاعة اون سبورت اف ام، أن وزارة الشباب والرياضة دورها الاشراف والمحاسبة المالية والأصل أننا نعمل في مظلة الدولة.

وتابع صبحي، مجالس إدارات الأهلي والزمالك واتحاد الكرة هى مجالس متطوعة ولسنا ضد أحد ولكن الوزارة تمثل الدولة

وأكد وزير الشباب والرياضة ، أن النادي الأهلي مؤسسة ملك الشعب المصري ونادي الزمالك أيضا والدولة تمتلك جزء فيما يحدث اذا تحول الأمر لحالة اجتماعية .