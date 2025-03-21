رؤية الناشئين ..نجم الأهلي السابق يعلق على خسارة الأحمر من إنبي في كأس الرابطة

يرى نجم النادي الأهلي السابق ياسر ريان، أن النادي الأهلي يخوض مسابقة كأس الرابطة بهدف التجربة ورؤية بعض الناشئين.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج استاد المحور: “إنبي قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي وحقق هدفه بالفوز، من الصعب أن يعتمد الأهلي على الناشئين في الوقت الحالي نظرا لكثرة البطولات”.

وأضاف نجم الأهلي السابق: “مشاركة على معلول إيجابية لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل عودة مستواه”.

وأردف: “على كل الأندية تخوض كأس عاصمة مصر بهدف تجربة اللاعبين، أندية التتويج بلقب الدوري معظمها تبحث عن المشاركة في الكونفدرالية”.

وخاض الأهلي أولى مبارياته في بطولة كأس الرابطة المصرية أمام إنبي مساء أمس الخميس، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف دون رد أحرزه أحمد زكي.