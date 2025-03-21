لاعب بيراميدز السابق: لاعبون مستمرون مع الفريق بسبب علاقاتهم مع مسؤولين بالنادي

كشف رجب بكار، لاعب نادي بيراميدز السابق، عن وجود لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي، مستمرين مع الفريق بسبب علاقاتهم مع مسؤولي النادي السماوي.

وقال رجب بكار، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»: «في لعيب في بيراميدز موجود من 2019 حتى وقتنا هذا لم يلعب 15 مباراة، ومازال موجود في النادي لأنه صديق أحد الأشخاص في الإدارة».

وأضاف: «في لعيبة بتروح بتسهر مع هذا الشخص، وفي لعيبة مستمرة مع النادي عشان أصحاب هذا المسؤل».

وتابع: «الفريق لم يفز سوى ببطولة كأس مصر حتى الآن على الرغم من توافر جميع الإمكانيات الفنية والمادية، بسبب الظلم الكبير داخل النادي»، مضيفًا: «الشخص الذي يتولى منصب مدير التعاقدات هو المسؤول عن كل حاجة في النادي».

وواصل: «ميزانية نادي بيراميدز لو توفرت لأي نادي جماهيري سيتوج بالبطولات».