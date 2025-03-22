قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل العيد..طريقة عمل البيتيفور بالكوباية
بعد الفوز على إثيوبيا.. موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026
بعثة منتخب مصر تعود من المغرب اليوم استعداداً لمواجهة سيراليون
جايدا منصور تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها في مسلسل أثينا |فيديو
موعد العيد 2025.. إجازته 9 أيام لهؤلاء والإفتاء تحدده السبت
ماجدة خير الله: فريق مسلسل شباب امرأة لم يتعاملوا مع الأمر بجدية
أشرف أبو الهول: مستحيل تعويض الوجود الأمريكي في الناتو بقوة أوروبية
ينتظرها المصريون| أهم مفاجآت حديقة الحيوان بعد تطويرها
الداخلية تخصص خطا ساخنا لتجديد رخص السيارات من المنزل
بطعنات نافذة..ضبط المتهم بقتـ ل مدير مكتب صحة فرشوط بقنا
أوقات الصلاة اليوم 22 رمضان.. اعرف موعد أذان المغرب وإفطارك
الولايات المتحدة: سيتم ترحيل أكثر من نصف مليون مواطن أجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة 22 رمضان.. موعد آذان المغرب بمحافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان
يوسف رجب

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلوات بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت آذان المغرب بمحافظة قنا، فى اليوم السبت الثانى والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06.01 مساء، بعدد ساعات تصل لـ 13.54 صيام.

وتشهد أيام شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم السبت 22 رمضان 1446 هجرية، الموافق 22 مارس 2025، الفجر 04:28 صباحاً، والظهر 11.56 صباحاً، والعصر 03:23 مساءًا، والمغرب 06.01 مساءًا، والعشاء 07.16 مساءًا.

أما المواقيت التقديرية لموعد السحور، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.07 صباحاً، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04.07 صباحاً، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05.51 صباحاً.

يذكر أن الكثير من دواوين العائلات بقنا ، تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف وإكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يومية يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما يعرف بالسهرات الرمضانية، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.

قنا مواقيت الصلاة موعد آذان المغرب شهر رمضان المبارك موعد الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص رسميًا.. متى تبدأ وكم عدد أيامها؟

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص رسميًا.. متى تبدأ وكم عدد أيامها؟

قطع الإنترنت ورفع الخدمة نهائيًا بعد العيد.. تحذير عاجل من WE لهؤلاء العملاء

قطع الإنترنت ورفع الخدمة نهائيًا بعد العيد.. تحذير عاجل من WE لهؤلاء العملاء

وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

الوشق المصري.. معلومات عن الحيوان المفترس الذي هاجم الجنود الإسرائيليين على الحدود

صور الوشق المصري.. معلومات عن الحيوان المفترس الذي هاجم الجنود الإسرائيليين على الحدود

باق 10 أيام... تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق 10 أيام.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

حيوان الوشق

الوشق المصري .. حيوان مفترس يهاجم جنودا إسرائيليين على الحدود | ماذا حدث؟

حيوان الوشق المصري

تسلل من مصر إلى إسرائيل.. ما هو حيوان الوشق المصري وماذا فعل؟ شاهد

كيفية صلاة التهجد

كيفية صلاة التهجد وكم ركعة ووقتها وفضلها وطريقة أدائها في المنزل.. اعرف الأحكام كاملة

ترشيحاتنا

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان..تكريم لحفظة القرآن الكريم.. وتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجاً

اذان الفجر

موعد أذان الفجر فى أسوان اليوم السبت 22 رمضان

إنهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط

العناية الإلهية تنقذ مسنا انهار عليه منزل من طابقين بأسيوط

بالصور

قبل العيد..طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

طريقة عمل البيتيفور بالكوباية
طريقة عمل البيتيفور بالكوباية
طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

رفاهية أم تبذير؟.. علبة كحك بـ 16 ألف جنيه تثير جدلاً على السوشيال ميديا

سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا
سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا
سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا

وداعًا للبلغم والسعال.. 6مشروبات طبيعية لتهدئة الحلق وتنظيف الصدر

وداعًا للبلغم والسعال: مشروبات طبيعية فعّالة لتهدئة الحلق وتنظيف الجهاز التنفسي
وداعًا للبلغم والسعال: مشروبات طبيعية فعّالة لتهدئة الحلق وتنظيف الجهاز التنفسي
وداعًا للبلغم والسعال: مشروبات طبيعية فعّالة لتهدئة الحلق وتنظيف الجهاز التنفسي

كنز للقلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا

تأثيرات إيجابية على القلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا
تأثيرات إيجابية على القلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا
تأثيرات إيجابية على القلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا

فيديو

سلوي عثمان

عايدة رياض قدمت الدور ببراعة..سلوى عثمان تكشف سبب اعتذارها عن قلبي ومفتاحه l فيديو

علامات ليلة القدر

8 علامات .. هل كانت 21 رمضان ليلة القدر؟

سلاف فواخرجي

‫ كانو هيخطفوا اولادي … سلاف فواخرجي تحكي قصة خروجها من سوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد