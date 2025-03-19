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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسلاح أبيض.. ضبط المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا في قنا

رئيس مدينة دشنا
رئيس مدينة دشنا
يوسف رجب

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بطعن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا ، اليوم الأربعاء، على خلفية حملة إزالة منزل مخالف.

وكانت أجهزة الأمن بـ قنا ، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد تعدى شخص على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أثناء تنفيذ قرار إزالة منزل مخالف.

جرى نقل رئيس مدينة دشنا إلى مستشفى قنا العام، مصاباً بجروح فى الوجه والكتف، جراء التعدى بالسلاح الأبيض، عليه من قبل موظف بالمعاش، أثناء تنفيذ إزالة منزله.

تبين أن حملة بقيادة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، توجهت لإزالة منزل مخالف، وحدثت مشاداة كلامية بين صاحب المنزل ورئيس المدينة، انتهت بتوجيه طعنات لرئيس المدينة فى الوجه والكتف.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قوة أمنية مدينة دشنا منزل مخالف رئيس الوحدة المحلية رئيس المدينة

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