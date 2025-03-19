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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة لمجمع إعلام قنا حول تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب بمدرسة المراشدة الثانوية

ندوة مجمع إعلام قنا
ندوة مجمع إعلام قنا
يوسف رجب

عقد مجمع إعلام قنا ندوة بعنوان "تعزيز قيم الولاء والانتماء لدي الشباب "بالتعاون مع قصر ثقافة المراشدة ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لرفع وعي المجتمع بترسخ قيم الولاء والانتماء لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعى.

أقيمت فعاليات الندوة بمدرسة المراشدة الثانوية المشتركة، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، النجار امبابى، مدير عام مدرسة المراشدة الثانوية المشتركة، محمد إسماعيل، مدير قصر ثقافة المراشدة، وحاضر فيها عبد الرحمن أبوذكير، نائب مدير جريدة تحرير المساء، وأدارتها سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمركز اعلام قنا.


 

تخللت فعاليات الندوة، تقديم أبيات شعرية وطنية، قدمها علي أحمد محمد، معلم خبير لغة عربية بالمدرسة، وفقرة عن عيد قنا القومى " أنا من قنا بلد الكرم.. رمز الشجاعة والشهامة والهمم، بلد اللي قالوا للعدو احنا هنا.. عندك هنا، وخطوة وواحده تتقتل وتندفن في أرضنا".
 

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا ، إلى أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا من خلال الشباب، لذلك تسعى جماعات التخريب والدول المعادية لاستهدافهم وزعزعة انتمائهم وولائهم للوطن، فى حين تسعى الدولة من خلال أجهزتها ومؤسساتها الوطنية لبناء الشباب وتوعيتهم بالقضايا المختلفة، والحفاظ عليهم من أى مخاطر تحاك ضدهم.

قال عبد الرحمن أبو ذكير، نائب مدير تحرير جريدة المساء، إن استهداف فئة الشباب بندوات التوعية لترسيخ قيم الولاء والانتماء، ضرورة لكونهم أكثر فئة مستخدمة للهواتف الذكية وأكثر فئة يقع علي عاتقها تنمية وبناء المجتمع، بجانب أنهم الفئة المستهدفة من الجهات الخارجية بالعديد من الطرق أهمها اختراق الهواتف الذكية والوصول إلى معلومات كثيرة من خلال مواقع البحث وغيرها ومن ثم يسهل اختراق حقول الشباب.

وحذر أبو ذكير، من خطورة ما يبث بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الاستقرار المجتمعي وتقليل روح العزيمة وحب الوطن لدي الشباب من خلال نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة بهدف نشر البلبلة بين أفراد المجتمع، مؤكداً ضرورة رفع الوعي المجتمعي بسبل مواجهة خطورة مواقع التواصل الاجتماعى وما تسببه من نتائج كارثية بين أفراد المجتمع.

أكد نائب مدير تحرير جريدة المساء، أهمية الاطلاع علي التاريخ المصرى ومعرفة بطولاته وأمجاده وما قدمه من فداء وتضحية بالروح والمال لإستقلال الوطن ومحاربة العدو، مشيرا إلى أهمية معرفة أسباب المناسبات القومية لتخليد ذكري الاحتفال بها، واحترام كل ما يرمز للدولة و على رأسها علم الدولة، وتحية العلم خلال الاحتفالات الرسمية.

وأوضح أبوذكير، بأن شهر مارس يحمل العديد من المناسبات القومية منها ٩ مارس ذكري الاحتفال بيوم الشهيد و١٩ مارس عيد تحرير طابا، و٣ مارس ذكري الاحتفال بعيد قنا القومى بموقعة البارود، و١٦ مارس يوم المرأة المصرية وتصديها للاستعمار.

قنا مجمع إعلام قنا مدرسة المراشدة الثانوية قصر ثقافة المراشدة الهيئة العامة للاستعلامات مدرسة المراشدة الثانوية المشتركة الشباب

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