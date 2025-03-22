الرئيس السيسي يشيد بالتقدم المحرز من المرأة المصرية في مختلف المجالات

قال الرئيس السيسي، إننا نلتقي اليوم لنكرم أمهات مصر العظيمات عنوان التضحية ورمز الصمود والإلهام، متابعا: نسجل تقديرنا للمرأة المصرية التي طالما كانت شريان الحياة في هذا الوطن وشريكة حقيقية في بناء أمجاده.

واضاف الرئيس السيسي خلال مشاركته في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، أن الأم المصرية ليست فقط الحاضنة لأبنائها بل هي أيضا الحاضنة لهوية الوطن وتراثه الثقافي.

وأوضح أن الأم المصرية القلب النابض الذي يزرع قيم الحب والتسامح والانتماء في نفوس الأجيال فتنشئ جيلا واعيا قادرا على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات.

ولفت إلى أن سيدات مصر حملت هذا الوطن في سرائه وضرائه وواجهن كافة التحديات مدركات أنهن عماد الأسر وأساس المجتمع وصلب الحياة في وطننا الكريم.

وشدد على المرأة المصرية كانت أساس بناء هذه الحضارة المصرية الراسخة التي استمرت لآلاف السنين بشموخها وبهائها ورقيها وسموها.