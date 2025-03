سقوط دنيا سمير غانم من الموتوسيكل في الحلقة 8 من عايشة الدور

3/23/2025 1:31:17 AM

الأحد 23/مارس/2025 - 01:31 ص 3/23/2025 1:31:17 AM

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “عايشة الدور”، العديد من الأحداث المشوقة، إذ تعرضت عايشة (دنيا سمير غانم) للسقوط من على الموتوسيكل بعدما وافقت على تجربة ركوبه لأول مرة بدعوة من نديم (محمد عمرو الليثي).

أحداث الحلقة 8 من مسلسل “عايشة الدور”

رغم أن نديم كان قد أبدى إعجابه بـ عايشة، إلا أنها أكدت له أنها تراه كأخ لها مما تسبب في توتر الأجواء بينهما.

وفي سياق آخر، لاحظت عايشة تغير تعامل حازم (نور محمود) معها، حيث أصبح أكثر حدة، وهو ما أثار استغرابها الشديد.

أما وحيد (عبد الرحمن حسن)، فقد قرر أخيرًا الاعتراف بحبه لصديقة عايشة، داليا (فدوى عابد)، في خطوة غير متوقعة، مما قد يفتح بابًا جديدًا في تطور الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل “عايشة الدور”



• يُعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 6:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و1:30 مساءً.

• على قناة ON دراما، يُعرض في 7:30 مساءً، مع إعادة في 3 صباحًا و9 صباحًا و3 ظهرًا.

• يتوفر أيضًا عبر منصة Watch It الرقمية.

قصة مسلسل “عايشة الدور”

تدور أحداث المسلسل حول أزمة المرأة المطلقة والتحديات التي تواجهها في تربية أبنائها. وتحصل عايشة على فرصة جديدة لاستكمال تعليمها في الجامعة بدلاً من ابنة شقيقتها، التي تمنعها والدتها من استكمال دراستها.

أبطال مسلسل “عايشة الدور”

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، أحمد فاضل، وهو من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيلا، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي