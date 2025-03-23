قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. قصف أمريكي جديد يستهدف الحوثيين في الحديدة
إصابة قائد البحرية الحوثية منصور السعادي في الغارات الأمريكية باليمن
حماس: لا طموح لدينا لإدارة غزة ونناقش مقترح ويتكوف
بأمر القانون.. حصول المرضى النفسيين على إجازة علاجية بشروط
محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه في الظاهر.. الثلاثاء
زيزو في الأهلي.. حقيقة توقيع نجم الزمالك للأحمر والعقد المنتشر على السوشيال ميديا
استشهاد القيادي في حماس صلاح البردويل في غارة جنوبي قطاع غزة
سفيرة البحرين بمصر تهنئ جامعة الدول العربية بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيسها
الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بكأس مصر لسيدات الكرة الطائرة
انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية بسبب هجوم روسي واسع
سقوط دنيا سمير غانم من الموتوسيكل في الحلقة 8 من عايشة الدور
إسرائيل تهدد بالتصعيد العسكري في بيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سقوط دنيا سمير غانم من الموتوسيكل في الحلقة 8 من عايشة الدور

عايشه الدور
عايشه الدور
شروق سلامة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “عايشة الدور”، العديد من الأحداث المشوقة، إذ تعرضت عايشة (دنيا سمير غانم) للسقوط من على الموتوسيكل بعدما وافقت على تجربة ركوبه لأول مرة بدعوة من نديم (محمد عمرو الليثي).

أحداث الحلقة 8 من مسلسل “عايشة الدور”

رغم أن نديم كان قد أبدى إعجابه بـ عايشة، إلا أنها أكدت له أنها تراه كأخ لها مما تسبب في توتر الأجواء بينهما. 

وفي سياق آخر، لاحظت عايشة تغير تعامل حازم (نور محمود) معها، حيث أصبح أكثر حدة، وهو ما أثار استغرابها الشديد.

أما وحيد (عبد الرحمن حسن)، فقد قرر أخيرًا الاعتراف بحبه لصديقة عايشة، داليا (فدوى عابد)، في خطوة غير متوقعة، مما قد يفتح بابًا جديدًا في تطور الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل “عايشة الدور”
  

  •    يُعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 6:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و1:30 مساءً.
    •    على قناة ON دراما، يُعرض في 7:30 مساءً، مع إعادة في 3 صباحًا و9 صباحًا و3 ظهرًا.
    •    يتوفر أيضًا عبر منصة Watch It الرقمية.

قصة مسلسل “عايشة الدور”

تدور أحداث المسلسل حول أزمة المرأة المطلقة والتحديات التي تواجهها في تربية أبنائها. وتحصل عايشة على فرصة جديدة لاستكمال تعليمها في الجامعة بدلاً من ابنة شقيقتها، التي تمنعها والدتها من استكمال دراستها.

أبطال مسلسل “عايشة الدور”

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، أحمد فاضل، وهو من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيلا، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي

عايشة الدور الحلقة 8 من مسلسل “عايشة الدور” دنيا سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

زيزو

بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي.. شاهد أول رد فعل من زيزو على إنستجرام

احمد زيزو

صدي البلد يكشف حقيقة توقيع زيزو للاهلي

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 وموعد استطلاع هلال شوال

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 .. وموعد استطلاع هلال شوال

زيزو

رد فعل مفاجئ من عمرو الدردير بعد أنباء توقيع زيزو لـ الأهلي

موعد أول أيام عيد الفطر 2025

موعد أول أيام عيد الفطر 2025 .. الأحد فلكيا ودار الإفتاء تحدد العيد في هذا التوقيت

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

ترشيحاتنا

المعدة

بدون أدوية.. حيل مذهلة لعلاج التهاب المعدة الناتج عن التوتر

القمل

يطرد القمل ويعالج فطريات الأظافر.. زيت خارق لمشاكل الجلد والشعر

البلغم

موجودة بكل مطبخ .. مشروبات طبيعية تخلصك من البلغم

بالصور

احترس .. عادات لازم تبطلها لو بتتعالج من الأنيميا

الأنيميا
الأنيميا
الأنيميا

أبرزهم محسن جابر .. مدين يقيم عزومة إفطار بحضور صناع الموسيقى .. صور

من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين

طعمية محشية وفول بالخلطة وبطاطس بالجبنة.. أطباق سحور يوم 22 من رمضان

سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان

مصطفى حجاج يشعل الأجواء في القاهرة الجديدة بحفل كامل العدد

مصطفي حجاج
مصطفي حجاج
مصطفي حجاج

فيديو

أحمد السقا

الحصان كان هيموتني .. أحمد السقا يكشف كواليس لأول مرة

المتهم

الرتش وقع من العربية.. القبض على سائق سيارة نقل بالقاهرة

اسما شريف منير

عوض ربنا.. أسما شريف منير تعلن ارتباطها رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد