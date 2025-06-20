قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيز التعاون الطبي بين مصر وصربيا.. تبادل أكاديمي وبحثي مبتكر
إيران تعين رئيسا جديدا لاستخبارات الحرس الثوري
سعر عيار 24 اليوم 20-6-2025
إجازتان رسميتان.. 26 يونيو رأس السنة الهجرية و3 يوليو بمناسبة ثورة 30 يونيو
إيران تعلن إحباط خطة إسرائيلية لاغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي
كامل الوزير: لا استيراد لأي أتوبيس من الخارج و60% مكون محلي في الحافلات الجديدة
دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري .. 9 كلمات تمحو بها خطاياك
رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية
تصريحات نتنياهو عن إلغاء زفاف نجله تثير الغضب في إسرائيل
إيران.. اعتقال 16 شخصا من العملاء المرتبطين بإسرائيل
إعلام إيراني: انفجار في المنطقة الصناعية بكلش طالشان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتلتيكو مدريد يحقق فوزا ثمينا على سياتل ساوندرز الأمريكي 3-1 في مونديال الأندية

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
رباب الهواري

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا ثمينا على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الجمعة، على ملعب لومين فيلد؛ في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.


سجل ثلاثية أتلتيكو مدريد كل من: بابلو باريوس، هدفين في الدقيقتين 11 و54، وأكسيل فيتسل، في الدقيقة 47، بينما أحرز ألبرت روسناك، هدف سياتل في الدقيقة 59.
 

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر في الجولة الأولي أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، ليحل في المركز الثالث، بعد فريق بوتافوجو البرازيلي صاحب المركز الثاني، وباريس سان جيرمان، صاحب الصدارة، بينما ودع سياتل منافسات المونديال بعد أن تلقى الهزيمة الثانية، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام بوتافوجو بهدفين مقابل هدف، ليتذيل المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.
 

وسيواجه أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة والأخيرة نظيره بوتافوجو البرازيلي، بينما سيلعب سياتل ساوندرز أمام باريس سان جيرمان، وذلك يوم الاثنين المقبل.

أتليتكو مدريد سياتل ريال مدريد أخبار الرياضة مونديال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات

قطع الكهرباء

قطع الكهرباء 5 ساعات عن 3 مناطق في الإسماعيلية | تفاصيل

ظهرت أخيرًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2025 Pdf بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت أخيرًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2025 Pdf بالاسم ورقم الجلوس

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات

ترشيحاتنا

الحرب بين إسرائيل وإيران

أستاذ اقتصاد: إغلاق مضيق هرمز تهديد للتجارة الدولية.. والذهب لم يعد استثماراً مضمونًا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. تشكيل مكتب فني لدعم تنفيذ المشروعات بالجيزة

الحرب بين إسرائيل وإيران

حنان رمسيس: استمرار الحرب قد يجرّ المنطقة لكارثة اقتصادية.. والذهب هو الرابح الأكبر

بالصور

أخطر أطعمة يجب تجنبها في المصيف

اكلات المصايف
اكلات المصايف
اكلات المصايف

طلاب هذه الأبراج الأكثر اجتهادا في الثانوية العامة.. هل انت منهم؟

الابراج
الابراج
الابراج

بطريقة طباخين الافراح.. وصفة لسان العصفور بدل الأرز البسمتي

لسان العصفور
لسان العصفور
لسان العصفور

طرق منزلية لعلاج تعرق الوجه في الصيف

تعرق الوجه
تعرق الوجه
تعرق الوجه

فيديو

ارملة احسان الترك

لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

يسرا وزوجها

لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد