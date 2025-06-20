أتلتيكو مدريد يحقق فوزا ثمينا على سياتل ساوندرز الأمريكي 3-1 في مونديال الأندية

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا ثمينا على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الجمعة، على ملعب لومين فيلد؛ في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.



سجل ثلاثية أتلتيكو مدريد كل من: بابلو باريوس، هدفين في الدقيقتين 11 و54، وأكسيل فيتسل، في الدقيقة 47، بينما أحرز ألبرت روسناك، هدف سياتل في الدقيقة 59.



وكان أتلتيكو مدريد قد خسر في الجولة الأولي أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، ليحل في المركز الثالث، بعد فريق بوتافوجو البرازيلي صاحب المركز الثاني، وباريس سان جيرمان، صاحب الصدارة، بينما ودع سياتل منافسات المونديال بعد أن تلقى الهزيمة الثانية، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام بوتافوجو بهدفين مقابل هدف، ليتذيل المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.



وسيواجه أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة والأخيرة نظيره بوتافوجو البرازيلي، بينما سيلعب سياتل ساوندرز أمام باريس سان جيرمان، وذلك يوم الاثنين المقبل.