أتلتيكو مدريد يعلن ضم مدافع برشلونة رسميا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت، بعد فسخ تعاقده مع برشلونة.

ولعب لينجليت، طوال الموسم الماضي، في صفوف أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، قبل عودته لبرشلونة من جديد هذا الصيف.

وقال برشلونة في بيان: "توصل نادي برشلونة ولاعب الفريق الأول كليمينت لينجليت إلى اتفاق لإنهاء عقده مع النادي".

وأضاف: "يعرب نادي برشلونة عن امتنانه علنًا للينجليت على التزامه وتفانيه، ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

أتلتيكو يضم مدافع برشلونة

فيما قال أتلتيكو، في بيان: "توصل لينجليت وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق لتوقيع عقد حتى عام 2028".