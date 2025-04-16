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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتليتكو مدريد يجدد عقد جريزمان

جريزمان
جريزمان
حمزة شعيب

كشفت تقاريرصحفية عن توصل إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى اتفاق نهائي مع نجم الفريق الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، يقضي بتجديد عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وفقًا لما نشرته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن جريزمان، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو 2026، وافق على تمديد تعاقده مع النادي لموسم إضافي حتى عام 2027.

 وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 34 عامًا أبدى موافقته أيضًا على تخفيض راتبه السنوي مقابل التجديد.

حقق جريزمان خلال مسيرته مع أتلتيكو مدريد ثلاث بطولات رئيسية:

السوبر الإسباني عام 2014

الدوري الأوروبي عام 2018

كأس السوبر الأوروبي في العام نفسه


وشارك جريزمان في 46 مباراة مع أتلتيكو مدريد في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 16 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.

المباراة القادمة لأتلتيكو مدريد:


يستعد فريق أتلتيكو مدريد لخوض مباراته المقبلة أمام فريق لاس بالماس، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب جران كاناريا، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

جريزمان أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني

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