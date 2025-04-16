حقيقة عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. هجوم بسبب استبعاد معلول من مواجهة صن داونز

انتقد هشام حنفي نجم الأهلي السابق، مستوي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤكدًا انه في تراجع لكنه قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

أضاف حنفي خلال حواره لبرنامج استاد المحور مع خالد الغندور:"بيراميدز يقدم نتائج مميزة ويمتلك اسكواد قوي".

تابع:"علامات استفهام على استبعاد معلول من رحلة الأهلي لمواجهة صن داونز"، مشيرا أن كولر قد يدفع بـ كوكا في الجبهة اليسرى أمام صن داونز.



وأتم :"الحديث عن عودة موسيماني لتدريب الأهلي مجرد كلام يتداول داخل النادي".

و كانت قد وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا؛ استعدادا لخوض مباراة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا .