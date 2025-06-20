حقيقة حصول عبد الواحد السيد على سلفة من الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مدير الكرة السابق بنادي الزمالك عبد الواحد السيد لم يحصل على أي سُلفة مالية من إدارة النادي، بخلاف ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام.

مصدر مقرب ينفي مزاعم الـ8 ملايين جنيه

أوضح هشام خلال برنامجه “بلس 90” عبر شاشة قناة النهار، أن أحد الأصدقاء المقربين من عبد الواحد السيد تواصل معه بشكل مباشر، وأكد أن ما أثير حول حصول الأخير على مبلغ 8 ملايين جنيه من نادي الزمالك لا يمت للحقيقة بصلة.





وأشار هشام إلى أن هذا الصديق شدد على أن عبد الواحد لم يتلقَ أي مبالغ على سبيل السُلفة خلال فترة عمله داخل الجهاز الفني، ما يدحض تماماً الشائعات التي انتشرت في هذا الشأن.









عبد الواحد يُداين النادي بدلًا من الاستفادة منه

وأضاف أمير هشام في تصريحاته أن المعلومات التي حصل عليها تؤكد أن عبد الواحد السيد لم يحصل فقط على أي سُلفة، بل إنه قام على العكس تمامًا بتمويل بعض احتياجات الفريق من ماله الخاص.





وأوضح أن مدير الكرة السابق تحمل بعض التكاليف المالية المرتبطة بالفريق، مثل نفقات المعسكرات، والإقامة في الفنادق، ومصروفات أخرى متعلقة بالنادي، وهو ما يعني أنه يداين الزمالك بدلاً من أن يستفيد مالياً من النادي.

دعوة لتوخي الدقة في تناول المعلومات

واختتم هشام حديثه بالتأكيد على أهمية تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، خاصة عندما تتعلق بأسماء وشخصيات قدمت الكثير للنادي، مشيراً إلى أن عبد الواحد السيد يظل رمزاً محترماً داخل جدران الزمالك.



