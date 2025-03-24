قدم لهم جوائز.. عمرو الليثي يلتقي مع العاملين بمحل لأعمال الحدادة

التقي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مع العاملين بمحل لاعمال الحدادة، من أجل تقديم مسابقات وجوائز لهم، تحت شعار “ هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم “ في برنامج ”أجمل ناس” المذاع على قناة “الحياة”.

وقال احد العاملين: "اننا في شهر رمضان نواصل العمل ويستمر حتي قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح نكمل العمل حتي قبل اذان الفجر".

ووجه الليثي كلمات شكر وتقدير لهم علي جهدهم خلال شهر رمضان في خدمة الأهالي ، كما وجه العديد من الاسئلة لهم واهدائهم وجوائز مالية .

يذكر ان "أجمل ناس" يذاع يومياً خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة ، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية ، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع .

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهر رمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة ، مع أصحاب المهن المختلفة.

كما تشمل فقراته سيارة " المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.

يذاع برنامج " أجمل ناس " يوميا خلال شهر رمضان في الساعة ٦:٥٠ بعد الإفطار والإعادة بعد اذان الفجر علي شاشة قناة الحياة.