برنامج أجمل ناس يرسم البهجة على وجوه المكافحين ببني سويف مع عمرو الليثي

زارت كاميرا برنامج "أجمل ناس" محافظة بني سويف، في إطار جولاته الميدانية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، والتقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي بإحدى السيدات المكافحات، تُدعى “وردك”، التي تعمل في بيع الجرير والخضروات بالشارع.

عبرت “وردك” عن سعادتها الكبيرة بلقاء عمرو الليثي، وكشفت عن ظروفها الصعبة، حيث تتحمل مسؤولية إعالة أسرتها بعد أن أصيب زوجها بالعجز، ورغم الصعوبات، أكدت أنها تشعر بالرضا، قائلة: "الحمد لله مستورة".

وأشاد الليثي بصبرها وكفاحها، وقدم لها دعمًا ماليًا قدره 7 آلاف جنيه؛ تقديرًا لإصرارها وعزيمتها، ولتخفيف بعض أعباء الحياة عنها وعن أسرتها.