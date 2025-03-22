أبطال شهر رمضان.. عمرو الليثي يوزع مبالغ مالية على بائعي الخضار في أجمل ناس

في إطار شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، توجهت كاميرا برنامج "أجمل ناس" على شاشة قناة الحياة إلى مختلف أنحاء الجمهورية، حيث التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببائعي الخضار، مشيدا بدورهم في شهر رمضان الكريم، قائلا: "هم أبطال شهر رمضان الكريم".



وسأل الإعلامي عمرو الليثي، أحد بائعي الخضار، عن أكثر الأنواع التي عليها إقبال خلال شهر رمضان، ليرد البائع قائلا: "الإقبال على الطماطم والخيار والفلفل والبصل والبطاطس لأنهم الوجبة الأساسية في رمضان".



ولعب الإعلامي عمرو الليثي، معهم لعبة الفوازير وقدم لهم جوائز مالية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن برنامج "أجمل ناس" يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة لأهالي مختلف محافظات الجمهورية، من داخل كل قرية ومدينة وشارع. كما يتضمن أكبر مسابقة للمعلومات العامة في رمضان على شاشات قناة الحياة، بمشاركة أصحاب المهن المختلفة، بالإضافة إلى سيارة "المفاجآت" التي تحقق الأمنيات وتدخل البهجة والسرور في قلوب الناس.

يذاع برنامج "أجمل ناس" يوميًا في الساعة 6:30 مساءً بعد الإفطار، مع إعادة العرض بعد أذان الفجر على شاشة قناة الحياة.