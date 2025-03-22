7 آلاف جنيه.. عمرو الليثي يقدم هدية مالية لبائعة خضار في أجمل ناس

في إطار شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، توجهت كاميرا برنامج "أجمل ناس" على شاشة قناة الحياة إلى مختلف أنحاء الجمهورية، حيث التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببائعة خضار بمنطقة إمبابة.

وتحدث الإعلامي عمرو الليثي، مع السيدة، حيث أوضحت أن لديها 6 أولاد، معقله: "بنتي مخطوبة بقالها 5 سنين ومش عارفه أعمل جهازها، لأن ظروفي صعبة، وببيع خضار في الشارع".



وقدم الإعلامي عمرو الليثي مساعدة مالية 7 آلاف جنيه للسيدة، لمساعدتها في جهاز ابنتها.



يُذكر أن برنامج "أجمل ناس" يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة لأهالي مختلف محافظات الجمهورية، من داخل كل قرية ومدينة وشارع. كما يتضمن أكبر مسابقة للمعلومات العامة في رمضان على شاشات قناة الحياة، بمشاركة أصحاب المهن المختلفة، بالإضافة إلى سيارة "المفاجآت" التي تحقق الأمنيات وتدخل البهجة والسرور في قلوب الناس.

يذاع برنامج "أجمل ناس" يوميًا في الساعة 6:30 مساءً بعد الإفطار، مع إعادة العرض بعد أذان الفجر على شاشة قناة الحياة.

