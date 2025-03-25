قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربنا هداني.. مرتضى منصور يعلن إنهاء خلافاته مع الخطيب ومجلس إدارته
موعد عيد الفطر 2025.. متى تبدأ صلاة العيد وصيغة التكبيرات؟
لا تنخدعي .. أسهل طرق لكشف غش اللبن بالمنزل
أسعار ومواصفات نيسان كيكس 2025 في السعودية .. صور
من المستشفى.. عنبة يطلب الدعاء من جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية
كوريا الشمالية تندد بالمناورات البحرية المشتركة وتتوعد بردود "ساحقة وحاسمة"
كريم حسن شحاتة: ليست مجرد خالتي.. عايدة رياض أمي الثانية
38 مليار جنيه .. صرف معاشات أبريل 2025 اليوم
لتأخير ميزات الذكاء الاصطناعى.. دعوى قضائية ضد آبل بتهمة الدعاية المضللة
الاتحاد الافريقي يعرب عن دعمه للصومال في مواجهة الإرهاب وتنظيم انتخابات نزيهة
مصرع شخص وإصابة 8.. الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وشاحنة بأسوان
سوريا .. غارات جوية اسرائيلية على مطار تدمر العسكري في ريف حمص الشرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من المستشفى.. عنبة يطلب الدعاء من جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية

عنبة
عنبة
يارا أمين

كشف الفنان مصطفى عنبة، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ونشر صورة له من المستشفى على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكتب: “عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم..دعواتكم”.

سبب رغبة مصطفى عنبة في الاعتزال 

أكد الفنان مصطفى عنبه، أنه فكر في الاعتزال بسبب الحوادث الكثيرة التي يتعرض لها مطربو المهرجانات، قائلا: "حصل كذا حادثة في المجال ده وأنا مصنف تبع المهرجانات لكن الموسيقى اللى بعملها مهرجانات وحسيت إن فيه مشاكل والدنيا بتبوظ معانا".

وأشار عنبه، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أن هدفه هو نجاح الفنان في الأغاني وليس جمع الفلوس من منصات يوتيوب، موضحا أن لديه مدير أعمال ونجاح الأغاني يروج له عمله ما يؤدي إلى تلقيه الكثير من عروض الحفلات.

واستكمل: "انا ماشي على الطريق الصحيح ومش هدفي ألم فلوس من اليوتيوب وعندي مدير اعمال ونجاح الاغنية بيجيب لى حفلات وممكن اعمل كمتخصص للاعلانات والأفلام وهعمل كده وكزبرة عمل الخطوة دي وهو أخذ خطوة صح في طريقه".

مصطفى عنبة وعكة صحية المستشفى إنستجرام الاعتزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

محمد رمضان وياسمين صبري

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

علامات ليلة القدر الصحيحة

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

معتمر

عيالي ومراتي سرقوا فلوسي.. معتمر يستغيث بمدير أمن الجيزة من أمام الكعبة

حالة الطقس

صيف مبكر.. انقلاب مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذا موعد الذروة

زيزو

رسالة غامضة من زيزو داخل معسكر منتخب مصر بعد أنباء اقترابه من الأهلي

السلع التموينية

منحة عيد الفطر 2025 .. أسعار سلع الدعم الإضافي على بطاقات التموين

بالصور

معزوم على الفطار.. ظهور أسري لـ محمد صلاح مع شقيقته

محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة

طريقة عمل كحك العيد .. فيديو

طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد

فيديو

علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

الناس معرفتوش.. علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

المزيد