من المستشفى.. عنبة يطلب الدعاء من جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية

كشف الفنان مصطفى عنبة، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ونشر صورة له من المستشفى على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكتب: “عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم..دعواتكم”.

سبب رغبة مصطفى عنبة في الاعتزال

أكد الفنان مصطفى عنبه، أنه فكر في الاعتزال بسبب الحوادث الكثيرة التي يتعرض لها مطربو المهرجانات، قائلا: "حصل كذا حادثة في المجال ده وأنا مصنف تبع المهرجانات لكن الموسيقى اللى بعملها مهرجانات وحسيت إن فيه مشاكل والدنيا بتبوظ معانا".

وأشار عنبه، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أن هدفه هو نجاح الفنان في الأغاني وليس جمع الفلوس من منصات يوتيوب، موضحا أن لديه مدير أعمال ونجاح الأغاني يروج له عمله ما يؤدي إلى تلقيه الكثير من عروض الحفلات.

واستكمل: "انا ماشي على الطريق الصحيح ومش هدفي ألم فلوس من اليوتيوب وعندي مدير اعمال ونجاح الاغنية بيجيب لى حفلات وممكن اعمل كمتخصص للاعلانات والأفلام وهعمل كده وكزبرة عمل الخطوة دي وهو أخذ خطوة صح في طريقه".