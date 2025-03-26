الجيش الأوكراني: إسقاط 56 مسيرة من أصل 117 أطلقتها روسيا ليلًا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الأوكراني أعلن إسقاط 56 مسيرة من أصل 117 أطلقتها روسيا خلال الليل.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة اقترحت نص اتفاق رئيسي جديد بشأن المعادن الأرضية الأساسية.

أعلن زيلينسكي، ذلك خلال إحاطة إعلامية عندما سُئل عن المرحلة الحالية للمفاوضات بشأن توقيع صفقة المعادن، حسبما ذكرت وكالة "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أطلعني فريقي على الاتفاق الجديد، كيف يبدو الآن؟ إنه اتفاق شامل كما تصوره الجانب الأمريكي، هكذا يرون الأمر. لقد تجاوزوا الخطوات السابقة، مثل الاتفاق الإطاري، الذي ربما تتذكرون أنه كان من المفترض أن يتبعه اتفاق أكثر تفصيلاً. الآن، اقترحت الولايات المتحدة اتفاقا رئيسيا على الفور".

وأشار إلى التفاصيل الكاملة لكيفية تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة، ولكن الرؤى المتعلقة بهذه الاتفاقية المعدنية الكبرى لم تتضح بعد.

وتابع: "لم تتضح لي جميع التفاصيل بعد، لقد طلبت مراجعة شاملة للاتفاقية، وشرحا واضحا لجميع تفاصيلها، وعندها فقط سنجتمع لمناقشتها، مدركين جدية هذه الوثيقة، وعلى الأرجح، سيواصل الجانبان العمل على تنقيحها".



