نجاح روسي وخسائر فادحة للجيش الأوكراني في كورسك

قال حسن مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنّ ما حدث في مقاطعة كورسك الروسية، يعتبر من أنجح العمليات الخاصة التي تجريها القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية، موضحا أن هذا ما أكده قائد عسكري كبير صباح هذا اليوم؛ إذ أشار إلى أن القوات الروسية وتحديدا فرقة خاصة في الجيش الروسي التفت على القوات الأوكرانية الموجودة في بلدة سودجا بمقاطعة كورسك.

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هذه القوات دخلت إلى مدينة سودجا بمقاطعة كورسك الروسية، عبر خط أنابيب الغاز، الذي كان يمد الغاز الروسي إلى أوروبا، وبعد توقف إرسال الغاز عبر هذا الخط، دخلت القوات الروسية إلى هذه الأنابيب، ومن ثم إلى سودجا، والتفت حول القوات الأوكرانية الموجودة داخل المدينة.

وتابع: «القوات الأوكرانية دخلت إلى مقاطعة كورسك في 6 أغسطس الماضي، اليوم روسيا تتحدث عن أن مقاطعة كورسك أصبحت تحت السيطرة الروسية بشكل شبه كامل، والجيش الروسي استعاد السيطرة ومعظم البلدات من السيطرة الأوكرانية في هذه المقاطعة».