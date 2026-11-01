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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال ينفذ تفجيراً عنيفاً في بلدة القنطرة جنوب لبنان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً عنيفاً في بلدة القنطرة جنوب لبنان.

وبالأمس ؛ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الجيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية جديدة وتفجيرات وإطلاق نار  في أنحاء جنوب لبنان ، في ظل استمرار الهجمات رغم اتفاق إطاري توسطت فيه الولايات المتحدة ومحادثات دبلوماسية جرت مؤخراً في فلوريدا بهدف وقف العنف.

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على مناطق بين النبطية الفوقا وكفر تبنيت في قضاء النبطية، بينما استهدفت غارة جوية أخرى ضواحي براشيت في قضاء بنت جبيل، وفقًا للوكالة. 
 

وفي قضاء مرجعيون، نفذت القوات تفجيرًا في تلوسة بينما حلقت طائرات مسيرة على ارتفاع منخفض فوق البلدات المجاورة، واستهدفت نيران رشاشة من اتجاه الخيام أراضي زراعية في إبل الساقي.

كما قصفت الطائرات الحربية منطقة بين عدشيت القصير والطيبة، وفي قضاء صور حلقت طائرات مسيرة فوق المدينة والبلدات المحيطة بها وصولًا إلى نهر الليطاني، مع ورود تقارير عن نشاط إضافي للطائرات المسيرة فوق الضواحي الجنوبية لبيروت.

جاءت الهجمات الأخيرة عقب محادثات عسكرية وتقنية برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل، عُقدت في تامبا بولاية فلوريدا يومي 20 و21 أكتوبر، وانتهت دون تحقيق أي اختراق أو إصدار بيان مشترك.

وأشارت التقارير إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة المفاوضات، رغم استمرار الخلافات حول انسحاب إسرائيل من لبنان ونزع سلاح حزب الله.

لبنان جنوب لبنان نهر الليطاني جيش الاحتلال لبنان وإسرائيل

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