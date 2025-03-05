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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش الأوكراني: أسقطنا 115 مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل

مسيرة
مسيرة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الأوكراني، أعلن عن إسقاط 115 مسيرة من أصل 181 أطلقتها روسيا خلال الليل.

وكشفت صحيفة  ديلي ميل البريطانية ناقلة عن مصادر دبلوماسية قولها إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ومناظره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون مستعدان للسفر إلى واشنطن مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي الأسبوع المقبل للقاء نظيرهم الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للوصول إلى صيغة ما حول الحرب والنزاع الدائر.

ذكر ديلي ميل بأن البيت الأبيض حظر على بريطانيا مشاركة أي معلومات استخباراتية أمريكية مع أوكرانيا على إثر الخلاف بين أمريكا وأوكرانيا عقب اللقاء السيئ بين ترامب وزيلينسكي.

وأردفت ديلي ميل أن رفع واشنطن للتصنيف الأمني الأعلى يرجح أن يؤثر على قدرة كييف على الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وأضافت ديلي ميل، أن ترامب يفكر في التخلي عن قيادته للناتو ويتوقع أن يتولى جنرال بريطاني أو فرنسي المنصب بعد انسحاب واشنطن.

بينما ذكرت منصة  "آي تي في" البريطانية بان مقترح زيلنسكي وستارمر وماكرون ومارك روته لوقف إطلاق النار بأوكرانيا تم تقديمه إلى ترامب.
 

روسيا مسيرة الجيش الأوكراني القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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