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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. السديس يؤم الملايين في صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام

صلاة عيد الفطر من رحاب الحرمين المكي
صلاة عيد الفطر من رحاب الحرمين المكي
إيمان طلعت

يؤدي المسلمون في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، صلاة عيد الفطر، من رحاب الحرمين الشريفين بالتزامن مع أول أيام شهر شوال لعام 1446هجريًا.

شعائر صلاة عيد الفطر من رحاب الحرم المكي

شعائر صلاة عيد الفطر من رحاب الحرم النبوي

دعاء أول يوم العيد

اللهم أسألك في نهار الفطر، أن تكون لنا، وأن تجبر المُصاب، اللهم اكتب لنا الخير في الأيام القادمة، وكُن عونًا لنا على أيّام الدّنيا، واجعلنا من الذين أحسنوا إلى أنفسهم في شهر رمضان المُبارك.

تكبيرات عيد الفطر 

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

تكبيرات عيد الفطر كاملة ومكتوبة

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل.

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر"، وقد قال بهذه الصيغة الشافعي، ومالك.

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي ابن عباس -رضي الله عنه-.

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي سلمان -رضي الله عنه-. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-.
وتُعَد تكبيرات عيد الفطر في العيد مَظهرًا من مظاهر العبادة، وقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى استحباب التكبير في عيدَي الفِطر، والأضحى، وخاصّةً عند الخروج إلى صلاة العيد، إلّا أنّ الحنفيّة قالوا بعدم استحباب التكبير في عيد الفِطر؛ إذ ذهبوا إلى أنّ التكبير يكون في عيد الأضحى فقط.

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