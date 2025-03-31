في احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى الفنان سامح حسين كلمة مؤثرة حول أهمية الحفاظ على وحدة الشعب المصري، مشيدًا بعراقة وتاريخ مصر العظيم.

كما عبّر عن تضامنه مع أهالي غزة الذين يمرون بظروف صعبة في هذا العيد.

مصر والوحدة الوطنية: خلال كلمته، قال سامح حسين: "مصر عظيمة وكبيرة، وهي أفضل من قطايف الدنيا كلها."

وأضاف أن العقيدة التي تجمع الشعب المصري هي مصدر قوته، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة هي التي تجعلنا نحتفل اليوم في هذه المناسبة السعيدة. وأكد حسين على أن كل أبناء مصر، من جميع الأعمار والأماكن، يشكلون نسيجًا واحدًا ومتماسكًا، وهو ما يميز هذا الشعب ويعزز من عزيمته في مواجهة التحديات.

التضامن مع أهل غزة: وفي إطار تعبيره عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، خص سامح حسين بالذكر أهل غزة، قائلاً: "نحن لا ننسى إخواتنا في غزة الذين يمرون بظروف صعبة جدًا في هذه الأيام المباركة.

" وأضاف: "اللهم اجعل هذا العيد عيدًا لكل العرب والمسلمين، ونأمل أن يعم السلام على أهلنا في غزة قبل حلول العيد القادم."

التأكيد على رسالة السلام: وأشار حسين إلى أهمية الأمل في السلام وضرورة دعم الشعوب التي تعاني من الحروب والصراعات.

وقال: "نتمنى أن يعم السلام على أهلنا في غزة وكل المناطق المتضررة من النزاعات، وأن يكون هذا العيد بداية جديدة للسلام والاستقرار."

وانتهت كلمة سامح حسين بتأكيده على أن مصر، رغم كل التحديات، تظل دائمًا قوة عظيمة في المنطقة، وأن الشعب المصري سيكون دائمًا في قلب الأحداث الكبيرة التي تمس الوطن العربي والعالم الإسلامي.