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الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الفطر بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الفطر بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
منار عبد العظيم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقامتها الدولة بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى عدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة. 

الاحتفالية، التي أقيمت في قصر الاتحادية، جاءت في إطار تكريم الرئيس المصري لذوي الشهداء والمصابين الذين قدموا أغلى ما لديهم في خدمة الوطن، واحتفاءً بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حضور رفيع المستوى واحتفالية تليق بالتضحيات

أقيمت الاحتفالية بحضور عدد من كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى كبار قيادات القوات المسلحة والشرطة.

 كما شهد الحفل أيضًا عدد من الشخصيات العامة والسياسية الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة المهمة، التي تهدف إلى تكريم أسر الشهداء والمصابين تقديرًا لتضحياتهم في سبيل الوطن.

وشهد الحفل عروضًا فنية وثقافية، تميزت بأجواء احتفالية تسودها مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات رجال الجيش والشرطة، التي أسهمت في حماية أمن واستقرار مصر.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد الفطر المبارك تكريم الرئيس المصري لذوي الشهداء

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