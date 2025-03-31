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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد المشير بمشاركة كبار رجال الدولة

جانب من صلاة العيد بحضور الرئيس
جانب من صلاة العيد بحضور الرئيس

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من كبار رجال الدولة، في أجواء تعكس روح التلاحم بين القيادة والشعب.

شهدت الصلاة مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقيادات القوات المسلحة والشرطة ، حيث ألقى خطبة العيد الدكتور الشحات العزازي، مشيدًا بصمود الشعب المصري والتفافه حول قيادته، ومؤكدًا أهمية وحدة الصف الوطني وترسيخ قيم المحبة والتعاون.

كما شدد الخطيب على موقف الدولة المصرية الرافض لمحاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا ثبات موقف القيادة السياسية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وعقب الصلاة، شارك وزير الأوقاف أبناء وأسر الشهداء احتفالهم بعيد الفطر في قاعة المنارة بمسجد المشير، مؤكدًا أن تضحيات الشهداء ستظل محفورة في وجدان الأمة، وأن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الأوفياء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

شهد الحفل أجواءً من البهجة، حيث رسمت الفقرات الاحتفالية الفرحة على وجوه الأطفال، في تأكيد على تقدير الدولة لأسر الشهداء وحرصها على دعمهم.

وبهذه المناسبة، تتقدم وزارة الأوقاف بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية، سائلين الله أن يعيد هذا العيد بالخير واليمن والبركات.

الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر وزير الأوقاف مسجد المشير

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