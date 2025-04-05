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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريق سيدات طائرة الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة نافال ستار النيجيري

سيدات الطائرة بنادي الزمالك
سيدات الطائرة بنادي الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

خاض الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، فقرة تدريبات صباحية، لمواجهة تشيف نافال ستار النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أفريقيا، المقامة حاليًا في نيجيريا خلال الفترة من 1 وحتى 14 أبريل الجاري.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد فتحي، على تنفيذ بعض الجمل الخططية والتكيكية، استعداداً لمواجهة بطل نيجيريا.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة فنية، في تمام الساعة الثانية ظهراً، لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق النيجيري قبل المواجهة المقرر لها في الخامسة مساءً.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كلاً من، "السجون الكيني, وسبيابكينج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً"

الزمالك تشيف نافال ستار النيجيري بطولة أفريقيا

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