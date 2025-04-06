بعثة الأهلي تصل نواكشوط استعدادًا لموقعة الهلال السوداني في دوري الأبطال|شاهد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار نواكشوط في إطار الاستعدادات لمباراة الإياب أمام الهلال السوداني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقررة إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وتسعى بعثة الأهلي لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل اللقاء المرتقب، خاصة في ظل أهمية المواجهة وصعوبتها، حيث يتطلع الفريق الأحمر إلى تقديم أداء قوي يضمن له التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وكان الفريق قد أجرى مرانه الختامي صباح أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى موريتانيا. حيث حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبيل انطلاق الحصة التدريبية، ركز خلالها على شرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المهمة المتعلقة بالمباراة المقبلة.

وبعد المحاضرة، خاض اللاعبون فقرة بدنية استمرت لمدة 15 دقيقة، عمل خلالها الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية لديهم، قبل أن ينتقلوا إلى تنفيذ الجوانب الخططية التي ينوي الجهاز الفني الاعتماد عليها في مواجهة الهلال.

وتأتي هذه التحضيرات في إطار تركيز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من جميع النواحي البدنية والفنية والمعنوية، في ظل رغبة الأهلي في استكمال مشواره في البطولة وتحقيق اللقب الإفريقي الغالي، خاصة مع الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي وجماهيره العريضة.