اليوم غلق باب الاشتراك للعارضين فى معرض ديارنا الزهور

تغلق اليوم وزارة التضامن الاجتماعي باب الاشتراك فى معرض ديارنا الزهور .

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن فتح باب الاشتراك في معرض ديارنا الزهور والذي يقام في معرض الزهور في نسخته 92 بوزارة الزراعة بالدقي في الفترة من 12 إبريل - 12 مايو 2025

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن آخر موعد للتقديم والاشتراك للعارضين فى المعرض يوم الإثنين 7 أبريل الجاري.

وأشارت الوزارة إلى شروط الاشتراك فى معرض زهور الربيع 2025 فى نسخته ال 92بالتعاون مع منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة وبالشراكة مع بنك الإسكندرية في الفترة من يوم السبت الموافق 12-04-2025حتى يوم الاثنين الموافق 12-05-2025 هى :-

الشروط والأحكام

تكلفة الاشتراك فى المعرض للجمعيات والمؤسسات الأهلية وصغار العارضين والاسر المنتجة عن حجز واستخدام جناح العرض لمده شهر وتشمل (التجهيزات الداخلية لجناح العرض + خدمات الأمن والنظافة) كالتالي: -مبلغ 5000 جنيه لحجز الباكية ، ويلتزم المشترك بدفع القيمة الإجارية كاملة المتفق عليه قبل توريد المنتجات بالمعرض بأسبوع من خلال الطرق التالية، من خلال التحويل البنكي على حساب الأسر المنتجة بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بنك القاهرة فرع رمسيس رقم ( 00904100000214 ) او من خلال تحويلات انتساباي على نفس رقم الحساب على أن يتم تسليم المسئول المالي المشرف على المعرض أصل أيصال التحويل البنكي( screenshot من الدفع)

كما يلتزم العارض بتقديم المنتجات التالية:

محلية الصنع مع ضرورة وجود علامة صنع في مصر على المنتج وتكت سعر على جميع المنتجات والمعروضات.

ومراعاة صلاحية منتجات التجميل والمنتجات الغذائية والطبيعية بشهادة معتمدة من وزارة الصحة.

كما يلتزم العارض بكل ما يخص المساحة المستأجرة والمخصصة من المعرض فقط دون التعدى على ممرات السير، ويكون مسئولاَ مسئولية كاملة عن تخزين المنتجات وسلامتها وكذا أي تلفيات تحدث في المنتجات وفقاً لمعايير السلامة المهنية.

ويتم بيع المنتجات بموجب قسيمة بيع (فاتورة) معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي على ان يتم تقديم تقرير يومي بالمبيعات مؤيده بصور قسائم البيع مع ملاحظة أن أعلى نسبة مبيعات سيكون لها أولوية في الاشتراك ببازارات ديارنا).

كما يلتزم العارض بتسليم صوره قسيمة بيع (فاتورة) معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي لرواد المعرض بعد اتمام عملية البيع وتوجيهم لتسليمها لفريق عمل خدمة العملاء من الوزارة اثناء الخروج من المعرض.

وسيتم التعاقد بين العارض والوزارة على أن يلتزم العارض بالشروط والأحكام المذكورة أعلاه والضوابط والإجراءات المتعلقة بالعرض والاشتراك بالمعرض، كما سيتم حظر العارضين الذين لن يتم التزامهم بالشروط والسياسات الخاصة بمعرض ديارنا لمده 3 دورات لمعارض ديارنا والتى يتم تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

رابط التقديم: https://designer.moss.gov.eg/App_Pages/View/default.aspx