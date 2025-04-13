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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في أول دور عالمي.. يوسف عمر ينضم لبطولة فيلم SHASHOU

يوسف عمر
يوسف عمر
تقى الجيزاوي

انضم النجم يوسف عمر إلى طاقم فيلم الإثارة والحركة SHASHOU، إنتاج بريطاني - صيني، في أول دور دولي له بعدما حقق نجاحاً في الموسم الرمضاني بثلاث مسلسلات عربية منهم مسلسل شباب امرأة، بطولة النجمة غادة عبد الرازق.

وعبر يوسف عمر عن سعادته بالاختيار بقوله: "أنا ممتن لثقة الجميع بي في أول تجربة لي على الصعيد الدولي. إنه حلم كل ممثل أن يخرج من مجاله المحلي، وما من طريقة أفضل لتحقيق ذلك من خلال مشروع مثل فيلم SHASHOU، تحت إشراف مخرج عالمي مثل بيجان تونج. ببساطة لا أستطيع الانتظار للبدء!"

تدور أحداث الفيلم في العالم الغامض للقوات الخاصة السابقة، حيث تتحد المنبوذات كيلي فروست وراشيل تشان وإنفيرنو لإيقاف مؤامرة ملياردير لزعزعة استقرار هونج كونج. وسط الأسرار والتحالفات المتغيرة، الثقة هي أملهم الوحيد، بينما يشاهد "شاشو" الغامض من الظلال.

الفيلم من إنتاج وإخراج وتأليف بيزهان تونج، وهو منتج وكاتب سيناريو ومخرج أفلام بريطاني حاصل على عدة جوائز من مهرجانات عالمية ومن أبرز أفلامه Tape وThe Escort، ومن بين المنتجين للفيلم كل من تشارلي وونج (WARRIORS OF FUTURE)، ومايكل تشواه (FIREFLY)، ويو-فاي سوين (THE EYE)، ورايموند بيرينز (SIEGE ON LIPERTI STREET).

يوسف عمر اعمال يوسف عمر SHASHOU

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