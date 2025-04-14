المصري: فحوصات طبية للاطمئنان على صلاح محسن

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري و المتحدث الرسمي للنادى خضوع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الإثنين لعدد من الفحوصات الطبية باستخدام الأشعة التشخيصية، لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام بتروجيت والتي انتهت بفوز المصري برباعية نظيفة.

ابو على يطمئن على أصابة مهاجم المصري

وأضاف عبد القادر أن محمد موسي المشرف العام على الفريق و عضو المجلس تلقي اتصال من كامل ابو على رئيس النادى للأطمئنان على مهاجم الفريق ووجه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للأطمئنان على حالته الصحية وتحديد مدى الإصابة .