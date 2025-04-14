يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته غدا

عقب نهاية مباراة المصري أمام بتروجيت والتي انتهت بفوز النسور الخضر برباعية نظيفة، قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد.

استعدادا لغزل المحلة يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الثلاثاء

وقرر بوجلبان أن يستأنف الفريق تدريباته عصر غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة( عاصمة مصر ) والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.