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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أمطار ورياح| حالة الطقس اليوم الإثنين 14 إبريل 2025

أمطار ورياح| حالة الطقس اليوم الإثنين 14 إبريل 2025
أمطار ورياح| حالة الطقس اليوم الإثنين 14 إبريل 2025
ولاء خنيزي

أشار البيان اليومي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 14 إبريل 2025، إلى وجود فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق، هذا بالإضافة إلى نشاط للرياح في بعض المناطق الأخرى وسنتعرف خلال هذا التقرير على أهم ما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة.

طقس الإثنين 

أوضح بيان الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم الإثنين 14 ابريل 2025 طقس معتدل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وسيكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما سيصبح الطقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سقوط الأمطار ونشاط الرياح

أشار البيان إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، خلال فترات متقطعة، كما ذكر بيان الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح كالتالي:

  • يوم الإثنين 14 أبريل سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
  • يوم الثلاثاء 15 أبريل والأربعاء 16 أبريل سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 

  • القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 15، الرياح ستكون معتدلة ويصل سرعتها إلى 24 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 24 والصغرى 13، الرياح ستكون معتدلة ويصل سرعتها إلى 22 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 13، الرياح ستكون معتدلة ويصل سرعتها إلى 26 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 13، ستكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، وستكون الرياح نشطة أحيانا ويصل سرعتها إلى 32 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر: العظمى 25 والصغرى 16، الرياح نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 38 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  •  شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 13، الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  • جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15، الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.
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