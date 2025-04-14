حريق يلتهم مطبخ مطعم شهير في الحي السابع بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في اخماد حريق نشب في مطبخ مطعم بالحي السابع في مدينة نصر بدون إصابات أو خسائر بشرية.

السيطرة على حريق مطبخ مطعم في مدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في مطبخ مطعم بمنطقة الحي السابع بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

تم الدفع بسيارتين إطفاء لموقع الحادث وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، حيث تبين اندلاع الحريق في مطبخ مطعم شهير بالحي السابع بدون اصابات او خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.