نجل فضل شاكر: أحمل رسالة من والدي وخبر براءته صحيح

علق محمد شاكر نجل المطرب فضل شاكر على خبر صدور حكم بالعفو عن والده من قبل الجيش اللبناني، وإمكانية عودته إلى الساحة الفنية مرة أخرى، حيث حمل رسالة من والده لتوجيهها لجمهوره بالوطن العربي.

وقال محمد شاكر عبر فيديو بالصفحة الرسمية بموقع إنستجرام الخاص بوالده، قائلا:" مساء الخير، أولا حامل رسالة من والدي لجمهوره، وسلام كبير منه لجمهوره، ولكل من بارك على خبر براءته الخبر صحيح، تم تبرئة الوالد من الجيش اللبناني".

أثارت منصة شاهد حالة من الجدل الواسع بسبب البرومو الخاص بالفيلم الوثائقي عن حياة الفنتن فضل شاكر مما تسبب ذلك فى جدل واسع.

وقررت منصة شاهد عرض الفيلم فى 20 إبريل الحالى، العمل من إنتاج شركة «2pure Studios»، وقد قامت هذه الشركة بإنتاج افلام عن حياة كل من سلطان الطرب جورج وسوف ونجم كرة القدم السعودي سعيد العويران، حيث تم عرض العملين على نفس المنصة.

أعمال فضل شاكر

وقد طرح المطرب فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم "طلت الشتوية وذلك عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب ".

أغنية "طلت الشتوية" أول أغاني فضل شاكر في العام الجديد، وهي من ألحانه، وكلمات أحمد ماضي، وتوزيع حسام الصعبي.

وكان قد طرح فضل شاكر ثاني أعماله الغنائية بعنوان " قال حب قال " وهي الجزء الثاني لأغنية أبقى قابلني والتي حصدت 88 مليون مشاهدة.

اغنية “قال حب قال” ، هي استكمال للنجاح مكتمل الأركان ، الذي تحقق من خلال أغنية " أبقى قابلني " ليتجدد هذا التعاون الفني في هذه الأغنية التي كتب كلماتها عمرو المصري ، ولحنها عمرو الشاذلي ، وقام بتوزيعها عمرو الخضري ، وهي من الأعمال الرومانسية ، اعتمد الفنان فضل شاكر في هذا الألبوم على مبدأ التجديد والتطوير في أعماله الغنائية لتكون حاضرة دائماً في ذاكرة المتلقي ، وهي باللهجة المصرية وتحت اشراف اياد النقيب ، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر .

قال حب قال " هو عمل فني في اطار رومانسي يتحدث عن الحب والوفاء والخيانة ، ويحرص الفنان فضل شاكر ان يكون عطاؤه الفني غزير ، بهدف إشباع الذائقة الفنية العربية ، بأعمال يتفرد بتقديمها بصوته وإحساسه المرهف ، وانتقاء النصوص الشعرية الحالمة والأنيقة التي تهز الأعماق والوجدان ، التي اشتهر من خلالها وحقق شعبية ومكانة عالية عربيا ، وأعطى لهم أجمل روائعه الغنائية خلال مسيرته الفنية .