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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مثالي في كل شيئ.. حمدي المرغني يودع سليمان عيد بكلمات مؤثرة

سليمان عيد
سليمان عيد
يمنى عبد الظاهر

ودع الفنان حمدي المرغني  خاله الفنان الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز الـ٦٣ عامًا.

وكتب حمدي المرغني عبر حسابه علي فيسبوك:"وداعاً ياخال ..كنت مثالي في كل شئ.. كنت أب مثالي، كنت زوج مثالي، كنت أخ مثالي، كنت صاحب مثالي كنت فنان مثالي، كنتٔ إنسان مثالي، كنت بتسعى ليا في بداياتي والله اكتر مما كنت بسعى لنفسي، كنت بتعرف المخرجين والمنتجين والنجوم عليا وكنت دايماً تقدملي نصايح لأخر لحظة مابينا.

وأضاف: "مفيش واحد كان يعرف اني قريبك الا لما يحبني من قبل مايتعامل حتي معايا مفيش واحد الا لما كان يقولي فيك أشعار عن كرم أخلاقك وطيبتك الغير محدودة مفيش انسان واحد زعل منك لحظة، هفضل فخور طول عمري أني قريبك كنت سهل في كل حاجه ياخال الا في فراقك كنت وستظل صعب أووووي ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته".

وشيع جثمان الفنان الراحل سيلمان عيد، أمس، من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، في جنازة مهيبة حضرها عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على وداع زميلهم في لحظاته الأخيرة.

 وسادت أجواء من الحزن الشديد خلال مراسم التشييع، وسط مشاهد مؤثرة، كان أبرزها انهيار الفنانين صلاح عبدالله، أحمد السقا، وحمدي الميرغني، الذين لم يتمالكوا دموعهم تأثرًا برحيل صديقهم المقرب.
 

وشهدت الجنازة حضورًا واسعًا من الفنانين، من بينهم: أشرف زكي، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أوس أوس، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق، هاني رمزي، محمود عبدالمغني، محسن منصور، إيهاب فهمي، محمد رياض، مصطفى غريب، محمد عبدالرحمن (توتا)، المخرج معتز التوني، والمخرج شريف عرفة، وغيرهم من نجوم الفن، الذين حرصوا على توديع الراحل في لحظة وداع مؤثرة ومليئة بالدموع.
 

حمدي المرغني خاله أخ مثالي زوج مثالي جثمان الفنان الراحل أحمد السقا

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