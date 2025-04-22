قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معركة شرسة دايرة.. عمرو أديب يعلق على خلاف ويجز مع مروان بابلو
بسبب تحديات مالية وفنية.. واشنطن تُنهي رسميًا برنامج صاروخ HALO الفرط صوتي | صور
هدنة عيد الفصح في أوكرانيا تنهار وسط تبادل الاتهامات واستئناف القتال​ | تقرير
مفاجأة.. الأهلي يجدد عقد محمد الشناوي لمدة موسمين
لا أزمة مع يورتشيتش.. بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن مواجهة أورلاندو
رحيل البابا فرنسيس يصدم العالم... زعماء ورؤساء يودّعونه بكلمات مؤثّرة في مشهد تاريخي | تقرير
تقديم الساعة 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي
مقدار زكاة القمح بالكيلو وكيفية حسابها.. اعرف الطريقة
طائرات إسرائيلية تقصف مبنى تابعاً لبلدية جباليا النزلة شمالي مدينة غزة
يسرا تداعب كلاب الشوارع: مفيش أحلى من البني آدم اللي في قلبه رحمة
صلاح مصدق يتعاقد مع شركة تحليل أداء لتطوير مستواه مع الزمالك.. تفاصيل
حكم المرأة غير المحجبة في الإسلام.. هل يطلقها زوجها ويحرمها من حقوقها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. الحكم في استئناف عاطل متهم بحيازة الهيروين

متهم
متهم
أحمد مهدي

تنطق اليوم الثلاثاء محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بالحكم على عاطل متهم بحيازة جوهري مخدر «الهيروين والميثامفيتامين» وذلك في الاستئناف المقدم على حكم أول درجة القاضي بسجنه 15 عامًا مشددًا، وتغريمه 100 ألف جنيه.

تفاصيل ضبط عاطل لحيازة الهيروين في الجيزة

تعود وقائع القضية إلى أبريل 2023، حيث أفادت التحريات بأن المتهم كان يتردد على دائرة قسم الجيزة، حاملًا مواد مخدرة وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، توجهت قوة أمنية لضبطه في شارع الكولدير بدائرة القسم، استنادًا إلى معلومات وردت من أحد المصادر السرية.

وعند وصول المتهم بالسيارة المأذون بضبطها، شوهد وهو يحمل كيسًا بلاستيكيًا أبيض، ودلف إلى مدخل أحد العقارات، حيث تم القبض عليه. وبفحص الكيس المضبوط، تبين احتواؤه على 193 لفافة ورقية، مغلفة بلاصق شفاف، تحوي كل منها مسحوق الميثامفيتامين المخدر.

كما أسفر تفتيش السيارة عن العثور أسفل المقعد الأمامي على كيس بلاستيكي بيج اللون يحوي مخدر الهيروين، إضافة إلى كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على كمية كبيرة من المادة الثلجية اللون نفسها، إلى جانب حصوة كبيرة الحجم من المخدر ذاته.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة، دون أن يكون مرخصًا له بذلك قانونًا.

القاهرة الهيروين مستأنف جنايات القاهرة جنايات القاهرة محكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاتين

على سبيل اللهو.. الداخلية تضبط فتاتين بعد وصلة رقص داخل مترو الأنفاق

البابا فرانسيس

نبوءة عمرها 900 عام.. ما العلاقة بين وفاة البابا فرنسيس ويوم القيامة؟

المنتجة سارة خليفة

متهم يورط المنتجة سارة خليفة في قيادة عصابة البودر والأخيرة:«معرفش حاجة»

معاشات

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الإندومي

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير

سعر كيلو السكر

انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره

سارة خليفة

النيابة تستدعي ضابط تحريات اتهام سارة خليفة بتجارة المخدرات

أسعار الذهب اليوم

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

ويزو

مفاجأة من عمرو الليثي لـ ويزو قلبت بضحك بدخول مفاجئ من شريف زوجها

اخبار التوك شو

أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء: عاوزين أعلام مصر تكون جديدة في كل المؤسسات.. والبابا تواضروس: البابا فرنسيس كان صوت السلام والعدالة | أخبار التوك شو

ويزو

ويزو تجسد مشاهد لـ ريا وسكينة ونط الحبل على الهواء| فيديو

بالصور

موجودة في البيوت وماحدش يعرفها.. اكتشف أقوى طرق التخلص من حشرة السمكة الفضية الطبيعية

حشرة السمكة الفضية
حشرة السمكة الفضية
حشرة السمكة الفضية

فاكهة غير متوقعة تعالج الضعف الجنسي والحموضة وتقوي القلب

القلب
القلب
القلب

بعد إصابة شاب بالسرطان.. اكتشف حقيقة أضرار الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير

وكيل صحة الشرقية يقود حملة على المنشآت الغذائية ويضبط ويعدم 4 أطنان أغذية فاسدة

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

حفر على المريخ

تشبه الجبنة السويسرية.. ظهور حفر غريبة على سطح المريخ

المؤلف محمد عبد القوي

محمد عبد القوي: مسلسل أهل الخطايا رصد شخصيات واقعية بالمجتمع

الفروسية

وادى الفروسية يستضيف بطولة قفز الموانع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد