اليوم.. الحكم في استئناف عاطل متهم بحيازة الهيروين

تنطق اليوم الثلاثاء محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بالحكم على عاطل متهم بحيازة جوهري مخدر «الهيروين والميثامفيتامين» وذلك في الاستئناف المقدم على حكم أول درجة القاضي بسجنه 15 عامًا مشددًا، وتغريمه 100 ألف جنيه.

تفاصيل ضبط عاطل لحيازة الهيروين في الجيزة

تعود وقائع القضية إلى أبريل 2023، حيث أفادت التحريات بأن المتهم كان يتردد على دائرة قسم الجيزة، حاملًا مواد مخدرة وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، توجهت قوة أمنية لضبطه في شارع الكولدير بدائرة القسم، استنادًا إلى معلومات وردت من أحد المصادر السرية.

وعند وصول المتهم بالسيارة المأذون بضبطها، شوهد وهو يحمل كيسًا بلاستيكيًا أبيض، ودلف إلى مدخل أحد العقارات، حيث تم القبض عليه. وبفحص الكيس المضبوط، تبين احتواؤه على 193 لفافة ورقية، مغلفة بلاصق شفاف، تحوي كل منها مسحوق الميثامفيتامين المخدر.

كما أسفر تفتيش السيارة عن العثور أسفل المقعد الأمامي على كيس بلاستيكي بيج اللون يحوي مخدر الهيروين، إضافة إلى كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على كمية كبيرة من المادة الثلجية اللون نفسها، إلى جانب حصوة كبيرة الحجم من المخدر ذاته.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة، دون أن يكون مرخصًا له بذلك قانونًا.