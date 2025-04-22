تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم "الثلاثاء"، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و789 شاحنة و 60 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 1640 راكبا بموانيها.

وأوضح المركز - في بيان له اليوم - أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع و 302 شاحنة و48 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، و487 شاحنة و12 سيارة.

كما شهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وسينا، بينما غادرته السفينتان وادي اليرموك وأمل، كما تم تداول 4500 طن بضائع، 330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ل(4) سفن وهي آيلة، كوين نفرتيتي، وآور والحسين.