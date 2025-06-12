برلماني: توجيهات رئاسية لضمان تغطية التأمين الصحي الشامل لـ100 مليون مواطن

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو الصحه بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ٤'8ثابتة نحو تحقيق تغطية شاملة بنظام التأمين الصحي لكافة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تقضي بضمان وصول الخدمة الصحية إلى كل فرد داخل المجتمع المصري بحلول عام 2030.

نظام التأمين الصحي الشامل

وأوضح أبو عايشه، في تصريح صحفي له اليوم. أن التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل لا تتجاوز 5% من السكان، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تعمل وفق استراتيجية طموحة تستهدف الوصول إلى تغطية كاملة بنسبة 100% خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن تحولًا جوهريًا في دور وزارة الصحة من مقدم مباشر للخدمة إلى جهة تنظيمية تضع السياسات وتشرف على أداء مختلف أطراف المنظومة الصحية، وهو ما يستلزم تحديث الأطر التشريعية وبناء القدرات المؤسسية لضمان فعالية التنفيذ.

دعم منظمة الصحة العالمية لمصر

ونوّه عبده ابو عايشه، بالدعم الفني والتقني الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لمصر في هذا المسار، سواء في ما يتعلق بتوسيع مظلة التأمين أو في تعزيز قواعد الحوكمة داخل القطاع الصحي، من خلال تطوير المنصات الرقمية والاستفادة من النماذج الدولية الناجحة.

وأكد نائب الدقهلية، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره مكونًا أساسيًا في المستقبل الصحي للدولة، مشددًا على أن تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص من شأنه سد الفجوات الراهنة في تقديم الخدمات وتحقيق التكامل المطلوب في نظم المعلومات الصحية والطوارئ.

وفي ختام تصريحاته، دعا النائب عبد ابو عايشه إلى بلورة سياسة صحية وطنية شاملة بمشاركة كافة الجهات المعنية، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات واستدامة المنظومة الصحية، بما يواكب تطلعات المواطن المصري ويعزز من جودة الحياة لجميع الفئات.