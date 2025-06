وفاة الممثل هاريس يولين عن عمر يناهز 88 عامًا

توفي خلال الساعات الماضية، الممثل الأمريكي هاريس يولين، عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد اصابته بأزمة قلبية، بحسب ما اعلنت عائلته في بيان رسمي.

هاريس يولين، ممثل امريكي ولد 5 نوفمبر 1937 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة درس جامعة كاليفورنيا .

ظهر الممثل هاريس يولين، في العشرات من الأفلام في هوليوود وقدم للتلفزيون السينما اشتهر رئيس وكالة الأمن القومي روجر ستانتون خلال الموسم 2 من 24 .

رشح لجائزة إيمي برايم تايم لأفضل ممثل ضيف شرف في مسلسل كوميدي.

بدا هاريس يولين مشوار الفني عام 1971 شارك عديد من الافلام منها فيلم Scarface وفيلم Training Day 2001 وفيلم The Place Beyond the Pines وفيلم Bean 1997 وفيلم Rush Hour 2 فيلم Clear and Present Danger وفيلم American Outlaws 2001 غيرها.