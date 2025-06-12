ميسي يتلقى عرضا من الدوري السعودي.. الأهلي وجهته الأقرب

أكد تقرير صحفي، تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، عرضًا جديدًا من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن ميسي تلقى عرضًا للتواجد في الدوري السعودي الموسم المقبل؛ ويعد النادي الأهلي الوجهة الأقرب هذه المرة للنجم الأرجنتيني حال موافقته على العرض المقدم له.

ويستعد ميسي رفقة إنتر ميامي لمواجهة الأهلي المصري، الأحد المقبل، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم المجموعة الأولى في مونديال الأندية، أندية الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، (المنافس الرابع لم يتحدد بعد استبعاد ليون).

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

