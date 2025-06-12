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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين الصحي

جانت من الاجتماع
جانت من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد حسن الشبراويشي، رئيس شركة AXA مصر العاملة في مجال التأمين الصحي وتأمينات الحياة،  حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار في مصر في قطاع التأمين، كما تم بحث سبل تعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي لصناعة التأمين في قارة أفريقيا.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين لما له من دور حيوي في تحفيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية دمج الحلول الرقمية الحديثة والحوكمة الفعالة في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تعمل على جذب رؤوس الأموال النوعية التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسات عالمية يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري وتعزيز قدرته على النمو والتوسع نحو أسواق جديدة في القارة الأفريقية.

وأعرب الوزير عن تطلع الدولة لدعم الجهود الهادفة إلى خلق كيانات تأمينية إقليمية كبرى، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والبنية التحتية اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في أفريقيا.

وأشار «الخطيب» إلى حرص الدولة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في أفريقيا، مع التأكيد على أهمية الاستثمار طويل الأجل الذي يخدم الأجيال القادمة، ويُرسّخ مكانة مصر على خارطة التأمين العالمية.

ومن جانبه، أوضح السيد حسن الشبراويشي، أن الشركة تُعد من كبرى المؤسسات الدولية العاملة في مجال التأمين، وتتمتع بحضور واسع في الأسواق الدولية، خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، مع تركيز خاص على السوق المصري، والذي يمثل محورًا مهمًا في خطط التوسع المستقبلية للشركة.

وأشار إلى أن الشركة تحتل مركزًا متقدمًا محليًا في مجالي التأمين الصحي وتأمينات الحياة، وقد استثمرت في تطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال إنشاء سلسلة عيادات "One Health"، مؤكدًا التزام الشركة بدعم جهود الدولة في تحسين البنية الصحية وتعزيز الخدمات التأمينية.

الحياة حيث استعرض اللقاء التأمين في قارة أفريقيا وأوضح «الخطيب» أن مشيرًا إلى أن التعاون مع

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