أول ظهور بقميص الملكي.. أرنولد: ريال مدريد حلم تحقق وأسعى لكتابة التاريخ

في أول ظهور له بقميص ريال مدريد، أعرب النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد عن سعادته الغامرة بالانضمام إلى النادي الملكي قادمًا من ليفربول، مؤكدًا أن هذا الانتقال يمثل "حلمًا طال انتظاره".

يتطلع أرنولد لبداية قوية مع فريقه الجديد، مشددًا على رغبته في أن يكون جزءًا من ثقافة الفوز العريقة لريال مدريد.

أوضح أرنولد في مؤتمر صحفي أن قراره بالانضمام إلى ريال مدريد لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة إعجابه المستمر بعقلية النادي وثقافة الفوز المتجذرة فيه. صرح اللاعب الإنجليزي: "نشأت على مشاهدة الفريق يحقق الألقاب وخاصة دوري أبطال أوروبا، وأرغب في أن أكون جزءًا من هذا النجاح المستمر."

أكد أرنولد أن الانتقال جاء بعد تفكير عميق، وشعر أن الوقت قد حان لخوض تحدٍ جديد. رغم حديثه مع زميله في المنتخب، جود بيلينجهام، حول الحياة داخل النادي، إلا أنه لم يكن بحاجة لإقناع، فـ"ريال مدريد نادٍ غني عن التعريف".

أبدى أرنولد حماسًا كبيرًا للعمل تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، واصفًا إياه بـ"القدوة" وأنه تأثر به كثيرًا على مستوى طريقة اللعب والانضباط. يتطلع الظهير الأيمن للحديث مع ألونسو قريبًا لمعرفة ما هو مطلوب منه في المرحلة المقبلة.

كما أعرب أرنولد عن احترامه الكبير لزميله في نفس المركز، داني كارفاخال، معتبرًا إياه نموذجًا للاعب المحترف وصاحب المسيرة الناجحة.

أشار أرنولد إلى أنه لا يهتم كثيرًا بالمركز الذي سيلعب فيه، بل يركز على التدريبات وتقديم أفضل ما لديه، مؤكدًا أن القرار النهائي يعود للمدرب. وأعرب عن استعداده لبذل أقصى ما لديه إذا حصل على فرصة المشاركة منذ الأسبوع الأول.

أما بخصوص تغيير اسمه على القميص، أوضح أرنولد أن الأمر جاء لتسهيل النطق والفهم لدى الجماهير خارج إنجلترا، وأن هذا التعديل سيساعد على تبسيط الأمور.

اختتم أرنولد تصريحاته بالتأكيد على أن اللعب لريال مدريد هو خطوة طبيعية بعد سنوات طويلة قضاها في ليفربول.

وقال بفخر إنه بعد أن مثّل "أكبر نادٍ في إنجلترا"، فإنه الآن يمثل "أكبر نادٍ في إسبانيا"، مشيرًا إلى أن الفريقين يتشابهان في ثقافة المنافسة والسعي الدائم للفوز بالبطولات.