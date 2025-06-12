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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: معسكر الأهلي يشبه معسكرات الأندية الكبرى.. والأحمر قادر على تخطي ميامي

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

أشاد الإعلامي كريم رمزي بمعسكر النادي الأهلي في الولايات المتحدة الإمريكية،  استعدادا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وقال رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: عاجبني أجواء معسكر الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، والأجواء إيجابية للغاية قبل مواجهة إنتر ميامي.

وأضاف رمزي: الأهلي لم يضيق المعسكر على اللاعبين، وأيضا لم يترك المعسكر مفتوحا لوسائل الإعلام بالطريقة التي تجعل اللاعبين خارج تركيزهم، إنما الأمور تسير على طريقة معسكرات الأندية الأوروبية الكبرى.

وتابع: هذه الأجواء تجعل اللاعبين أكثر تحفزا، واللعب بدون أي توتر أو ضغوطات، وأرى أن ذلك مؤشر جيد قبل انطلاق بطولة كأس العالم للاندية.

وأردف: كل الأمور واردة في كرة القدم، الأهلي يلعب في بطولة عالمية بمشاركة كبار الأندية الأوروبية، وبالتالي أطالب جماهير الأحمر بعدم وضع اللاعبين تحت ضغط حال حدوث أي نتيجة سلبية. 

واختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: وارد أن الأهلي يحقق الفوز في الثلاث مباريات في كأس العالم للأندية، والخسارة أيضا واردة، وأرى أن الأهلي هو الأقرب للفوز على إنتر ميامي.

الاهلي كاس العالم للاندية زيزو

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