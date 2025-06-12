الغندور يكشف مصير أحمد عبد القادر

اقترح الإعلامي خالد الغندور، صفقة جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وقال خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأهلي لن يجدد عقد أحمد عبدالقادر، وبنسبة كبيرة لن يتواجد مع الفريق في الموسم المقبل».

وأضاف: «يا ريت نادي الزمالك يجيب أحمد عبدالقادر، طالما النادي الأهلي مش في احتياج لخدمات اللاعب»،أحمد عبدالقادر لاعب يتمناه الزمالك».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجر الأحد المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.