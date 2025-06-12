ضياء السيد: ريبيرو في حيرة بسبب الظهير الأيسر.. وكوكا مظلوم بهذا المركز

أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، في حيرة بسبب مركز الظهير الأيسر قبل مواجهة إنتر ميامي.

وقال السيد مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الحيرة التي سيعاني منها ريبيرو هي الظهير الأيسر، وتواجد أحمد نبيل كوكا في هذا المركز ظلما له، وكوا يجيد اللعب أكثر في مركز خط الوسط، ولكن الأحمر الآن أصبح يمتلك تخمة في هذا المركز.



وأضاف السيد: ريبيرو تولى تدريب الأهلي في وقت صعب بسبب كأس العالم للأندية، والأهم لريبيرو هو تخطي كأس العالم للأندية بأهم الافكار وليس كثرةالافكار وعليه تثبيت تشكيله

وتابع: كثرة اللاعبين مفيد، ولو انا مكانه هلاعب تريزيجيه وبن شرقي، وزيزو يحتاج إلى المشاركة في وقت قليل بسبب عدم الجاهزية بنسبة كبيرة