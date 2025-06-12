خالد الغندور يكشف سر تراجع الإقبال على تذاكر مباراة الأهلي وانتر ميامي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق سر تراجع الإقبال على تذاكر مباراة الأهلي وانتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن سعر التذاكر يعد مرتفع للغايه حيث انه يصل ل ١١٠ دولار مشددا أن الأهلي يلعب خارج ارضه والإقبال الضعيف علي التذاكر لا يعني غياب شعبية الفريق .

وأضاف أن كرة القدم لا تعد اللعبة المفضلة للجمهور الأمريكي مشددا أن ميسي نجم انتر ميامي يشارك مع الفريق منذ عامين اي ان وجوده ليس بالأمر الجديد.

وتابع أن الأهلي فريق كبير ولديه شعبية طاغية في مصر والدول العربية .